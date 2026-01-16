أثار اكتشاف سفينة أوروبية اختفت منذ نحو 500 عام في صحراء ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) دهشة المؤرخين وعلماء الآثار، بعد أن تبين أن السفينة لم تُدفن في أعماق المحيط كما كان متوقعاً، بل وسط الرمال الصفراء الجافة.

وبحسب، الموقع المتخصص Thot Cursus فإن السفينة تعود لبدايات القرن السادس عشر، ويرجح أنها سفينة برتغالية كانت جزءاً من الأساطيل التجارية الأوروبية المتجهة إلى الهند، محملة بالذهب والسلع الثمينة، قبل أن تختفي في رحلة غامضة.

وجاء العثور على الحطام خلال عمليات تنقيب صناعية في منطقة نائية، حيث تم اكتشاف هيكل خشبي، ومدافع برونزية، وأدوات ملاحة، وعدد كبير جداً من العملات والأواني الذهبية، ما يشير إلى حجم الثروة التي كانت على متنها.

ويفسر الخبراء هذا الغموض بأن السفينة جنحت قرب الساحل قبل قرون، قبل أن تتحرك الكثبان الرملية تدريجياً وتدفنها داخل اليابسة، لتصبح اليوم جزءاً من الصحراء، وكأن الزمن نفسه أخفى أسرارها.

ووصف الخبراء في علم الآثار البحرية الاكتشاف بأنه وثيقة تاريخية نادرة، تتيح فهماً أعمق لتقنيات بناء السفن الأوروبية في القرن السادس عشر، والمخاطر التي واجهتها الرحلات البحرية التجارية.

وفي الوقت الحالي، تعمل السلطات الناميبية على حماية الموقع الأثري، مع دراسة إمكانية تحويله إلى مركز للبحث العلمي أو وجهة سياحية ثقافية، لتصبح السفينة جسراً بين التاريخ القديم وعصرنا الحديث، وتكشف أسرار الملاحة العالمية التي طالما بقيت منسية.