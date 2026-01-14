كلبة تشعل النار في منزل بكندا!

في حادثة غريبة هزّت منزلاً في أوتاوا بكندا، تحولت لحظة لعب بريئة لكلبة إلى فوضى نارية مفاجئة. كل ما استدعى القليل من الفضول والحركة من جانب الحيوان الأليف أدى إلى اندلاع حريق نادر، ليذكّر الجميع بمخاطر الأجهزة والبطاريات المنزلية بالقرب من الحيوانات والأطفال.

كيف اندلع الحريق؟

شهد منزل في منطقة أورليانز اندلاع حريق بعد أن قضمت كلبة قفازاً للتزلج يحتوي على بطارية ليثيوم أيون. أدى مضغ القفاز إلى تحطّم البطارية فجأة، مسببة تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.

وأظهرت كاميرات المراقبة التابعة لإدارة إطفاء أوتاوا (OFS) لحظة اندلاع الحريق، إذ سقط القفاز المشتعل على الأريكة بينما ابتعدت الكلبة لمراقبة الوضع من مسافة آمنة.

استجابة سريعة وإنقاذ الأرواح

وصلت فرق الإطفاء بعد دقائق من تلقي البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق في 10 دقائق فقط، فيما نجت الكلبة دون إصابات خطيرة. كما اضطر شخص بالغ وطفل للنزوح مؤقتاً حتى السيطرة على الحريق.

وذكر نيك ديفازيو، المتحدث باسم OFS: «كانت طريقة اندلاع هذا الحريق نادرة للغاية»، مشيداً بتعاون صاحب المنزل الذي زوّد الإدارة بالفيديو لنشر التوعية حول الوقاية من الحرائق.

تحذيرات حول بطاريات الليثيوم

حذرت إدارة الإطفاء من مخاطر بطاريات الليثيوم أيون، خصوصاً عند وجودها بالقرب من الأطفال أو الحيوانات الأليفة، مؤكدين على أهمية أجهزة إنذار الدخان المراقبة التي تساعد على الاستجابة السريعة عند اكتشاف الدخان.

كما نصحت الإدارة بتخزين الأجهزة التي تعمل بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات، والتوقف عن استخدام أي بطارية تظهر عليها علامات التلف أو الانتفاخ أو ارتفاع الحرارة.