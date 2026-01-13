أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه بالكامل أمام الزوار، أمس (الإثنين)، على خلفية إضراب عام نفذه موظفو المتحف، بحسب بيان رسمي نشرته الإدارة على الموقع الإلكتروني.

إغلاق كامل وردّ التذاكر

وأوضحت إدارة اللوفر، الأكثر زيارة في العالم، أن الإغلاق جاء «بسبب الإضرابات العامة»، مؤكدة ردّ قيمة التذاكر تلقائياً للزوار الذين حجزوا مسبقاً ولم يتمكنوا من الدخول.

ثاني إغلاق منذ ديسمبر

ويمثل هذا الإغلاق الكامل المرة الثانية منذ بدء الإضراب في منتصف ديسمبر 2025، بعد سلسلة من الإغلاقات الجزئية وتأخيرات الفتح التي شهدها المتحف خلال الأسابيع الماضية.

تصعيد بعد تعليق مؤقت

وبدأ الإضراب في 15 ديسمبر، قبل تعليقه مؤقتاً خلال فترة الأعياد، ثم استؤنف بقوة مطلع يناير 2026. وشارك في التصويت على استمراره صباح اليوم ما بين 300 و350 موظفاً من أصل أكثر من 2000، وفق نقابات العمال، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم كفاية التقدم في المفاوضات مع وزارة الثقافة وإدارة المتحف.

مطالب العاملين

وبحسب «فرانس برس»، يطالب الموظفون بزيادة عدد العاملين وتحسين أعمال الصيانة في القصر الملكي السابق ذي المساحة الشاسعة، في ظل ضغوط متزايدة على الإدارة منذ حادثة السرقة التي وقعت نهاراً في 19 أكتوبر الماضي.

خلاف حول خطة التجديد

ويعارض الموظفون خطة تجديد كبرى بتكلفة تراوح بين 600 و820 مليون يورو، معتبرين أن الأولوية يجب أن تُمنح للصيانة والأمن بدل التوسع، كما يرفضون زيادة أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها في يناير 2026.

أرقام قياسية وضغوط متزايدة

وسجّل اللوفر نحو 9 ملايين زائر خلال2025، ليحافظ على صدارته كأكثر المتاحف زيارة عالمياً، غير أن هذا النجاح ـ بحسب العاملين ـ جاء على حساب ظروف العمل، وكشف حادث السرقة الأخير عن ثغرات أمنية عمّقت الأزمة.