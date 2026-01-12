الكويت: الحكم على سلمان الخالدي بالسجن 15 سنة والإبعاد عن البلاد

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس سلمان الخالدي لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك في قضية تتعلق بأمن الدولة.

وأدانت المحكمة الخالدي بعدة تهم، أبرزها الطعن عمداً في سلطة أمير البلاد عبر حسابه على منصة «X»، إضافة إلى الإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن الخالدي انكر التهم الموجهة إليه وطلب محاميه أجلاً للاطلاع والتصوير.

كما قضت بتغريم متهم ثان في القضية نفسها بمبلغ ألف دينار، وأمرت بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» نهائياً وأمرت بمحو وإعدام مقطع الفيديو والصور والعبارات المتحصل عليها.

عمل عدائي ضد دولة شقيقة

وأسند إلى المتهم الأول أنه «عاب علنا عن طريق الرسوم والصور في الذات الأميرية وتطاول على مسند الإمارة، كما قام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة مما يعرض الكويت لقطع العلاقات السياسية، كما نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وباستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه» رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأسندت المحكمة إلى المتهم الثاني أنه نشر مقاطع الفيديو المسيئة التي أعدها المتهم الأول.

ليست القضية الأولى

ويأتي هذا الحكم امتداداً لسجل قضائي حافل، إذ سبق لمحكمة الجنايات أن أيدت في مايو 2025 حكماً بسجن سلمان الخالدي خمس سنوات بعد إدانته بجريمة الإساءة للذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت وزارة الداخلية في دولة الكويت، أعلنت في مايو الماضي أن قطاع الأمن الجنائي بالوزارة ممثلاً بإدارة «الإنتربول»، بالتعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة تمكن من ضبط المتهم سلمان الخالدي، خارج الكويت والذي كان قد صدر بحقه 11 حكماً بالحبس واجب النفاذ، والمعمم عنه عربياً ودولياً اعتباراً من 4/12/2023 بناء على ذمة أحكام قضائية، كما تم إرسال تعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.

القبض على المتهم بالعراق

وأشارت «الداخلية الكويتية» إلى أن المتهم تم رصده داخل العراق، حيث شُكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين تم ضبط المتهم سلمان الخالدي قبل أن يتمكن من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.