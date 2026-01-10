في حادثة صادمة هزت ولاية بنسلفانيا، اكتشفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 جمجمة بشرية مع عظام طويلة وأقدام متحجرة وجثث متحللة داخل منزل شاب يُدعى جوناثان جيرلاش ويبلغ من العمر 34 عاماً.

وجرى اعتقال المتهم جوناثان جيرلاش أثناء مغادرته مقبرة ماونت مورياه التاريخية الممتدة من فيلادلفيا إلى ييدون، بعد مراقبته من قبل الشرطة إثر بلاغات قدمتها منظمة غير ربحية معنية بحفظ المقبرة، والتي لاحظت تعرض القبور للتدنيس.

وكشف تفتيش المنزل مشهداً أشبه بأفلام الرعب في القبو، حيث تم العثور على الجثث والعظام، بالإضافة إلى ثماني مجموعات إضافية في مخزنه الشخصي. وأقرت النيابة بتوجيه مئات التهم إليه، منها السرقة، واستلام ممتلكات مسروقة، وإساءة التعامل مع الجثث، وتدمير ممتلكات عامة، والاقتحام، وتدنيس أشياء مقدسة، كما اعترف بسرقة نحو 30 مجموعة من المقبرة.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة دلاوير على لسان المحامي تانر روز إن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الضحايا ومصدر العظام وعددها النهائي، مشيراً إلى أن بعض البقايا تعود لمئات السنين، وتضم أطفالاً حديثي الولادة وجثة تحتوي على جهاز تنظيم ضربات القلب. وأوضح أن الفترة بين السابع من نوفمبر واعتقاله شهدت اقتحام أو تدمير 26 قبراً ومقبرة، أغلبها يزيد عمرها على 100 عام.

ويُحتجز المتهم جوناثان جيرلاش بكفالة مليون دولار، بينما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة مصادر باقي البقايا.