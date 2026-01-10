يعاني الأمريكي ستيفن تشيس (33 عامًا) من مدينة سولت ليك بولاية يوتا، حالة طبية نادرة وغريبة لا تظهر إلا عقب خضوعه للعمليات الجراحية، إذ يستيقظ من التخدير وهو يتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة مفاجئة رغم محدودية معرفته السابقة بها.

وبدأت هذه الظاهرة عندما كان تشيس في التاسعة عشرة من عمره، عقب عملية جراحية في الركبة، حيث فوجئ الأطباء والممرضون بأنه يتحدث الإسبانية لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل أن تعود لغته الإنجليزية بشكل طبيعي. وأوضح تشيس أنه لم يدرس الإسبانية سوى عام واحد في المرحلة الثانوية، ولم يكن يمتلك سوى معرفة بسيطة تقتصر على بعض الأرقام والعبارات الشائعة.

وأضاف: «لم أكن مدركًا أنني أتحدث الإسبانية إلا بعد أن نبهتني الممرضات إلى ذلك، وعندها اكتشفت أنني أتكلمها بطلاقة كاملة دون تفسير واضح».

وتكررت هذه الحالة مع تشيس بعد عدة عمليات جراحية على مدار أكثر من عشر سنوات، شملت إصابات رياضية وجراحة في الحاجز الأنفي، حيث كان السيناريو ذاته يتكرر في كل مرة يستفيق فيها من التخدير.

وفيما بعد، شُخّصت حالته بـمتلازمة اللغة الأجنبية، وهي اضطراب نادر للغاية لم يُسجل منه سوى نحو 100 حالة فقط منذ اكتشافه عام 1907، وغالبًا ما تظهر عقب إصابات في الدماغ أو أورام أو ضغوط نفسية شديدة أو نتيجة التخدير العام.