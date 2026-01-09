تواجه أستراليا واحدًا من أخطر أيام موسم الحرائق منذ سنوات، مع خروج نحو 30 حريقًا عن السيطرة في ولاية فيكتوريا، وسط ظروف وُصفت بـ«الكارثية»، ودرجات حرارة قياسية ورياح عاتية تهدد بتفاقم المأساة.

مفقودون بينهم طفل

أعلنت الشرطة وسلطات الطوارئ فقدان 3 أشخاص، رجل وامرأة وطفل، بعد أن دمّر حريق هائل قرب بلدة لونغوود منزلهم بالكامل، رغم تحذيرهم من خطورة المغادرة في وقت متأخر، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

حرارة قياسية ورياح عاتية

سجّلت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة، بلغت 46.3 درجة مئوية في منطقة مالي، فيما تجاوزت 43 درجة في مدن عدة، بينها ملبورن وأفالون، بالتزامن مع رياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، ما سرّع من انتشار النيران.

خسائر واسعة النطاق

تركزت أخطر بؤر الحرائق في لونغوود، حيث التهمت النيران أكثر من 44 ألف هكتار، ودمّرت عشرات المنازل والمباني، بينها منزل لأحد رجال الإطفاء، فيما امتد حريق آخر قرب والوا على مساحة تقارب 20 ألف هكتار.

إخلاءات وانقطاع الكهرباء

أصدرت السلطات أوامر إخلاء فوري لعشرات القرى والمناطق الريفية، مع إغلاق طرق رئيسية وتعليق خدمات القطارات الإقليمية، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل، وأُعلن حظر تام على إشعال النار في الولاية.

أخطر يوم منذ سنوات

حذّر مفوض إدارة الطوارئ تيم ويبوش من أن «الظروف غير قابلة للدفاع عنها في بعض المناطق»، بينما وصفت رئيسة وزراء فيكتوريا، جاسينتا ألان الجمعة بأنه «أحد أخطر أيام الحرائق التي شهدتها الولاية منذ سنوات».

موسم شديد الخطورة

ويُعد موسم الحرائق 2025–2026 من أخطر المواسم منذ «الصيف الأسود» 2019–2020، الذي أودى بحياة 33 شخصًا وأحرق ملايين الهكتارات، وسط توقعات بمخاطر مرتفعة نتيجة صيف أكثر حرارة من المعتاد.