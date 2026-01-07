أكدت مصر وسلطنة عُمان دعمهما الكامل للحوار اليمني – اليمني الجاري في الرياض، بهدف التوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب، تمهيداً لحل سياسي شامل ومستدام يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقراره، ويستجيب لتطلعات شعبه في الأمن والتنمية.

تشاور إقليمي

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في إطار التنسيق المستمر وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

السودان أولوية إنسانية

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين أهمية دعم المؤسسات الوطنية ووقف الاقتتال والتصعيد، وحماية المدنيين، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، مع دعم المساعي الرامية إلى حل سياسي توافقي يحفظ حقوق الشعب السوداني وسيادته واستقراره.

تطابق الرؤى السياسية

وأكد الوزيران تطابق الرؤى وتكامل الجهود المصرية - العُمانية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، عبر التمسك بقواعد القانون الدولي، والاحتكام للحلول السلمية، ولمّ الشمل بين الأطراف المختلفة بما يخدم المصالح العليا للدول ويحمي أمنها الوطني.

فلسطين في الصدارة

وجدد الجانبان موقفهما الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأوضاع لإعادة الإعمار.

تعاون ثنائي متنامٍ

كما استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي وبرامج العمل المشتركة في مختلف المجالات، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسارات التنمية في البلدين.