في واقعة صادمة أثارت الحزن والأسى، فقدت عائلة بريطانية ابنها أندريه يارهم بعمر 24 عاماً، خلال عطلة عيد الميلاد، بعدما فارق الحياة وانهار جسده أمام خرف جبهي صدغي نادر نتيجة طفرة جينية لم يعرف عنها الأطباء سوى القليل.

بدأت رحلة المعاناة أواخر عام 2022، حين لاحظت والدته سامانثا فيربيرن تغيرات مفاجئة في سلوكه، شملت النسيان والتصرفات الغريبة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية تقلص الدماغ بشكل غير طبيعي، ليُشخص رسمياً بالمرض الذي يشكل نحو 5% فقط من حالات الخرف ويهاجم الشباب في سن مبكرة.

ومع التدهور السريع، فقد الشاب البريطاني القدرة على الكلام قبل شهر من وفاته، لكنه ظل يضحك ويتفاعل مع من حوله، حتى اضطر للدخول إلى دار رعاية متخصصة في سبتمبر الماضي، حيث تدهورت حالته بسرعة من المشي البطيء إلى الاعتماد على الكرسي المتحرك.

وفي لحظة إنسانية مؤثرة، قررت والدته التبرع بدماغه للباحثين، على أمل أن يساعد هذا الإجراء في فهم أعمق للمرض النادر وتطوير علاجات مستقبلية قد تنقذ آخرين، وهو إرث علمي وإنساني يتركه أندريه يارهم بعد رحيله المبكر.

ويحذر خبراء الأعصاب من أن هذا النوع من الخرف غالباً ما يكون مرتبطاً بعوامل وراثية، ما يعني أن أفراد العائلة معرضون للمخاطر نفسها، مع إمكانية كشفها مبكراً من خلال الفحوصات الجينية.