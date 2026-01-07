يمثل الشتاء موسماً مثالياً لاكتشاف مدن سعودية تجمع بين الأجواء المعتدلة، والطبيعة المتنوعة، والفعاليات الثقافية والترفيهية الجاذبة.
العلا – طبيعة ساحرة وآثار عالمية
مكة المكرمة – أجواء معتدلة وروحانية
جدة – طقس جميل وساحل مفتوح
جبل اللوز – ثلوج وتجربة فريدة
الرياض – موسم الرياض وفعاليات شتوية
Winter represents an ideal season to explore Saudi cities that combine moderate climates, diverse nature, and attractive cultural and entertainment events.
AlUla – Enchanting nature and global heritage
Mecca – Moderate atmosphere and spirituality
Jeddah – Beautiful weather and open coast
Jebel Al-Lawz – Snow and a unique experience
Riyadh – Riyadh Season and winter events