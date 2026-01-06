أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أمس (الإثنين) أن نشاط الإنفلونزا الموسمية ظل مرتفعاً وزاد خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، إذ صنفت الوكالة لأول مرة موسم 2025 - 2026 بأنه «شديد معتدل».

وبحسب وكالة «رويترز» تقدر البيانات الأمريكية أن الموسم الحالي قد تسبب حتى الآن في ما لا يقل عن 11 مليون إصابة، و120 ألف حالة دخول إلى المستشفيات، و5000 وفاة.

أسباب تصاعد الإصابة

وفي سياق متصل، أشار خبراء الصحة العامة إلى أن السفر خلال العطلات، وانخفاض معدلات التطعيم، والمعلومات المضللة، ساهمت في تصاعد الحالات.

كما أكد الطبيب إريك أشير، متخصص في طب الأسرة بمستشفى لينوكس هيل التابع لنورثويل، أن انخفاض التطعيمات وتطابق اللقاح جزئياً مع السلالات المنتشرة هما السببان الرئيسيان للارتفاع هذا العام، مضيفاً أن ذروة الموسم لن تظهر إلا بعد أسبوع أو اثنين على الأقل، نظراً لأن حالات الإنفلونزا غالباً ما تكون «غير مسجلة» بسبب عدم إجراء الجميع فحوصات.

ومن جانبه، اعتبر البروفيسور آرون ميلستون، أستاذ طب الأطفال في جامعة جونز هوبكنز، أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية حول شدة الموسم.

وفاة 9 أطفال

وأفادت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بتسجيل وفاة طفل واحد مرتبطة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الوفيات بين الأطفال في الموسم إلى 9 حالات، محذرة من أن نشاط الإنفلونزا من المرجح أن يستمر لعدة أسابيع قادمة.

أشد سلالات الإنفلونزا

وتبقى سلالة الإنفلونزا A(H3N2) المهيمنة، إذ تمثل أكثر من 91% من الحالات المصنفة فرعياً للإنفلونزا A، ومن بين 389 فايروساً من هذه السلالة تم جمعها منذ 28 سبتمبر 2025 وتحليلها جينياً في بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ينتمي 90.5% إلى الفرع الفرعي K، وهو متغير من A(H3N2).

كما سجلت المستشفيات دخول نحو 33,301 مريض إنفلونزا في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالأسابيع السابقة، فيما بلغت نسبة زيارات العيادات الخارجية لأمراض تنفسية 8.2% من إجمالي الزيارات الطبية، متجاوزة المعدلات الموسمية المعتادة.