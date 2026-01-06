7 أرواح تختنق بالدخان.. حريق يحصد نزلاء مصحة إدمان غير مرخصة في مصر

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بحالات اختناق متفاوتة الخطورة، إثر اندلاع حريق هائل مساء أمس (الإثنين) داخل مصحة خاصة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمدينة بنها في محافظة القليوبية في مصر.

ونشب الحريق في الطابق الثاني بعقار مكون من أربعة طوابق يقع أمام كلية العلوم كان يُستغل مصحة لعلاج الإدمان.

الدخان الكثيف المنبعث من الحريق الذي امتد بسرعة بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الشقة أدى إلى اختناق معظم الضحايا قبل وصول قوات الإطفاء.

6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، وتمكنت القوات من إخماد الحريق بعد ساعات من الجهد المكثف، لكن الوفيات حدثت في الغالب نتيجة الاختناق بالدخان وليس الحرق المباشر.

ونقل المصابون إلى مستشفيَي بنها التعليمي وجامعة بنها، فيما تبين أن جثث المتوفين مجهولة الهوية حتى الآن لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم.

وأكدت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة من وزارة الصحة والسكان، وتعمل بشكل سري داخل شقة سكنية عادية، دون أي اشتراطات سلامة أو مخارج طوارئ كافية أو أجهزة إنذار حريق.

وتشهد مصر تكرار حوادث مشابهة في مراكز علاج الإدمان الخاصة غير المرخصة، وتنتشر هذه المصحات بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الحكومية وزيادة الطلب، وغالباً ما تفتقر هذه المراكز إلى أبسط معايير السلامة، ما يحولها إلى فخاخ موت في حالات الطوارئ.

وشهدت الفترة من 2020–2025 عدة حوادث حرائق أو وفيات في مراكز إدمان خاصة أبرزها حريق مركز بالإسكندرية 2022 أسفر عن 4 وفيات، وحالات اختناق جماعي في المنوفية والشرقية، كما سجلت وزارة الصحة خلال 2025 وحدها غلق أكثر من 120 مركزاً غير مرخص بسبب مخالفات سلامة وصحية.