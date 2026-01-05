طور علماء من جامعة طوكيو للتقنية في اليابان، نظاماً مبتكراً للاتصالات بالضوء المرئي VLC يستخدم أضواء «LED» لنقل البيانات بشكل مستقر حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وبسرعات تصل إلى 3.48 ميغابت في الثانية على مسافات تصل إلى عدة أمتار.

وتعتمد تقنية VLC على الضوء المنبعث من مصابيح «LED» لنقل البيانات بعيداً عن موجات الراديو التقليدية، ما يجعل الاتصالات أكثر موثوقية في البيئات المزدحمة أو المعرضة للتداخل، إذ تعاني الشبكات اللاسلكية التقليدية أو تواجه قيوداً تنظيمية. ويعتمد النظام المبتكر على حواف النبضات الضوئية الصاعدة، ما يجعله أكثر مقاومة لتغيرات عرض النبض الناتجة عن خصائص LED، وجهاز استقبال مزود بعدة خلايا ضوئية وفلاتر ضيقة النطاق لتقليل تأثير الضوء الخلفي، ما يضمن أداءً موثوقاً في البيئات الخارجية.

وأشار العلماء، إلى أن هذا النظام يعزز السلامة في ظروف القيادة العادية أو مع السيارات ذاتية القيادة، فباستخدام VLC منخفض التكلفة ومبتكر، أصبح من الممكن تحويل البنية التحتية للمدن إلى شبكة اتصالات ضوئية، ما يفتح المجال لتطبيقات ذكية في النقل والمراقبة والسلامة، بعيداً عن قيود الراديو التقليدي، وتعد هذه التقنية واعدة بشكل خاص في أنظمة النقل الذكية (ITS)، إذ يمكن أن تصبح إشارات المرور وأعمدة الإنارة منصات للبنية التحتية لنقل البيانات إلى السيارات.