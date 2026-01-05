لم يعد الإرهاق خلال ساعات العمل المكتبي أمرًا عابرًا يمكن تجاوزه بالراحة المؤقتة، إذ تحذّر تقارير صحية من أن تجاهل بعض الأعراض اليومية قد يقود إلى مضاعفات صحية حقيقية، جسدية ونفسية، على المدى المتوسط والبعيد.

وحذّرت ليزا شارمان، رئيس قسم التعليم والتدريب في خدمة الإسعاف البريطانية، من أن عدداً متزايداً من موظفي المكاتب يتعاملون مع مؤشرات صحية مقلقة بوصفها جزءًا طبيعيًا من ضغط العمل، في حين أنها قد تكون إشارات مبكرة لإجهاد مزمن أو اختلالات صحية أعمق.

وتوضح شارمان، أن الجلوس لفترات طويلة، والعمل المستمر أمام الشاشات، وغياب فترات الحركة، عوامل تؤدي إلى أعراض شائعة مثل الصداع المتكرر، آلام الرقبة والظهر، تشوش التركيز، والإرهاق المستمر حتى بعد النوم. وتؤكد، أن استمرار هذه العلامات دون تدخل قد يرفع خطر الإصابة بمشكلات في الجهاز العضلي، واضطرابات النوم، والقلق الوظيفي.

وتشير تقارير الإسعاف والخدمات الصحية إلى أن بعض الأعراض التي يُغفلها الموظفون، مثل خفقان القلب، الدوخة، أو الشعور الدائم بالإجهاد الذهني، قد تكون مؤشرات تستوجب مراجعة طبية، خاصة إذا تكررت خلال ساعات العمل.

كما لفتت شارمان إلى أن الإجهاد المكتبي لا يؤثر فقط في الجسد، بل ينعكس على الصحة النفسية، حيث يؤدي إلى تراجع الدافعية، اضطرابات المزاج، وصعوبة الفصل بين العمل والحياة الشخصية، ما يزيد من احتمالات الاحتراق الوظيفي.

وينصح مختصون باتباع إجراءات وقائية بسيطة لكنها فعّالة، تشمل أخذ فواصل منتظمة للحركة، تحسين وضعية الجلوس، تقليل الجلوس المتواصل، ومراقبة الإشارات الجسدية المبكرة بدل تجاهلها. كما يُعد طلب الاستشارة الطبية أو النفسية خطوة ضرورية عند استمرار الأعراض.

ويجمع الخبراء على أن الإصغاء المبكر لهذه الإنذارات الصحية لا يحمي الموظف فقط، بل يعزز إنتاجيته واستقراره على المدى الطويل.