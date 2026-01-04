تقنية الشد المائي للبشرة من أحدث الطرق التجميلية غير الجراحية التي تهدف إلى تجديد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

تعتمد التقنية على ضخ الماء تحت ضغط دقيق محمل بالفيتامينات والمغذيات لتقشير البشرة بلطف وتنظيف المسام وإزالة الخلايا الميتة.

تساعد هذه الطريقة على شد البشرة وزيادة مرونتها وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما تمنح الوجه إشراقة طبيعية وملمساً ناعماً، وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة بما فيها الحساسة، وتتميز بأمانها وسهولة إجرائها دون الحاجة لفترة تعافٍ طويلة، ويظهر تحسن ملموس مع تكرار الجلسات.