كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم، خصوصاً الناتج عن الإكثار من السكريات المضافة، يرتبط بشكل مباشر بضعف جودة النوم وزيادة الأرق، ما يفسّر معاناة كثيرين من عدم الدخول في مراحل النوم العميق رغم قضاء ساعات كافية في الفراش.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية American Journal of Lifestyle Medicine، أجرى فريق بحثي تحليلاً للعلاقة بين استهلاك السكريات وجودة النوم، وتبيّن أن التقلبات الحادة في سكر الدم تؤثر على الإيقاع البيولوجي للجسم وتعرقل المراحل العميقة من النوم الضرورية لاستعادة النشاط الذهني والجسدي. وأوضح الباحثون أن تناول السكريات يؤدي إلى ارتفاع سريع في الغلوكوز، يعقبه هبوط مفاجئ، وهو ما ينعكس على الجهاز العصبي المركزي ويحفّز إفراز هرمونات مرتبطة باليقظة والتوتر، مثل الكورتيزول، في أوقات يفترض فيها أن يكون الجسم في حالة استعداد للنوم. وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة من السكريات، لا سيما في المساء، يعانون من صعوبة في الغفو، ونوم متقطع، وانخفاض واضح في مدة النوم العميق، مقارنة بمن يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً منخفض السكر.

كما أشارت النتائج إلى أن اضطراب النوم الناتج عن اختلال مستويات الغلوكوز لا يقتصر على مرضى السكري فقط، بل يظهر أيضاً لدى الأصحاء، ما يجعل تنظيم السكر في النظام الغذائي عاملاً أساسياً لتحسين جودة النوم على المدى الطويل.