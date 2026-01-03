شهد حي ليشترفيلده في برلين، صباح اليوم (السبت)، فوضى كبيرة بعدما اندلع حريق هائل في موقع للكابلات الكهربائية، تسبب في انقطاع التيار عن 50 ألف منزل وتعطل عمل أكثر من 2000 منشأة تجارية.

وقالت الشرطة الألمانية إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، بينما بدأ المحققون الجنائيون في فحص الكابلات لتحديد ما إذا كان الحريق متعمداً أم حادثة عرضية.

وأضافت الشرطة أن قوات الطوارئ بقيت في الموقع للتعامل مع أي أعطال جديدة والرد على استفسارات المواطنين، وسط موجة برد قاسية تضرب العاصمة، ما زاد من صعوبة السيطرة على الوضع وتأمين المناطق المتضررة.

وتتابع السلطات الألمانية عن كثب التحقيقات لكشف سبب الحريق، في ظل تكهنات بأن يكون العمل متعمداً لأسباب لم تُكشف بعد، وهو ما يثير قلق السكان حول سلامة البنية التحتية الكهربائية في المدينة.