في حادثة مأساوية هزّت ولاية أريزونا الأمريكية أمس (الجمعة)، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة، وفق ما أكدت وكالة «أسوشيتد برس».

وأوضح مكتب شرطة منطقة بينال أن الحادثة وقعت قرب تليجراف كانيون على بعد 103 كيلومترات شرق مدينة فينيكس، حيث عثر رجال الشرطة على حطام المروحية الخاصة التي أقلعت من مطار بيغاسوس في كوين كريك.

ووضعت السلطات طوقاً أمنياً حول موقع الحطام لبدء التحقيقات في ملابسات سقوط المروحية، الذي لا تزال أسبابه غير واضحة حتى اللحظة، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للتأكد من عدم وجود ناجين.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث الطيران المحلية، لتذكّر بمخاطر التحليق في المناطق الجبلية الوعرة، حيث يمكن لأي خطأ تقني أو ظروف جوية غير متوقعة أن تتحول إلى كارثة.