حذّرت دراسة طبية حديثة، من أن اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن العمل الليلي وعدم انتظام النوم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي العدواني، ويؤثر في مسار المرض وانتشاره، وفقاً لبحث علمي نُشر عبر منصة Medical Xpress، استناداً إلى دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية.

وأوضحت الدراسة، التي قادتها الدكتورة تاباسري روي ساركار، أن الساعة البيولوجية الداخلية للجسم تلعب دوراً محورياً في تنظيم المناعة وإصلاح الخلايا وإفراز الهرمونات، وأن أي خلل مزمن في هذا الإيقاع الطبيعي قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية، خصوصاً في أنسجة الثدي.

وبيّن الباحثون، أن اضطراب النوم المتكرر، كما يحدث لدى العاملات في نوبات ليلية أو جداول عمل غير مستقرة، قد يهيئ بيئة بيولوجية تساعد على تطور الأورام بشكل أكثر عدوانية، مع زيادة احتمالات انتشارها إلى أعضاء أخرى مثل الرئتين.

وأظهرت نتائج التجارب، أن النماذج التي عانت من خلل في الساعة البيولوجية سجلت نمواً أسرع للأورام، إلى جانب تراجع واضح في كفاءة الجهاز المناعي، ما يفسر ارتفاع خطورة المرض لدى هذه الفئة مقارنة بمن يحافظون على نمط نوم منتظم.

وأكدت الدراسة، أن هذه النتائج لا تعني أن العمل الليلي سبب مباشر للسرطان، لكنها تشير إلى عامل خطر مهم يجب أخذه في الاعتبار ضمن إستراتيجيات الوقاية الصحية، خصوصاً لدى النساء المعرضات لمخاطر أعلى.

وشدد الباحثون على أهمية تنظيم النوم، وتقليل اضطرابات الإيقاع اليومي قدر الإمكان، كجزء من الإجراءات الوقائية طويلة المدى، إلى جانب الفحوصات الدورية والمتابعة الطبية.