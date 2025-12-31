لم تكن مجرد محاولة تهريب عابرة، بل واحدة من أخطر القضايا التي كشفت كيف تتحول أجساد البشر إلى وسيلة لنقل السموم. أحكام قضائية صارمة أنهت نشاط شبكة دولية اعتمدت أسلوباً صادماً لتهريب الكوكايين، في تونس.

40 عاماً سجناً

في قضية وُصفت بالأخطر من نوعها، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً بالسجن راوحت بين 30 و40 عاماً بحق أفراد شبكة دولية متخصصة في تهريب مخدر الكوكايين، بعد تجزئته إلى كبسولات وابتلاعها لإدخالها إلى البلاد.

شبكة دولية

وضمت الشبكة 10 أشخاص، من بينهم تونسيون وأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ثبت تورطهم في تكوين وإدارة والانخراط في عصابة دولية للاتجار بالمخدرات ونقلها وتوزيعها.

مطار قرطاج

وتمكنت السلطات من إيقاف 6 متهمين من عناصر الشبكة في مطار تونس قرطاج، أثناء قدومهم من إحدى الدول الأوروبية، فيما أُحيل 4 آخرون بحالة فرار، وجرى إدراجهم بالتفتيش الدولي عبر «الإنتربول».

627 كبسولة

وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بلغت 627 كبسولة تحتوي على أكثر من 9 كيلوغرامات من الكوكايين الخام. وأسفرت العملية عن تفكيك شبكة أجنبية تنشط في تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية.

كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة، والتعرف على أطراف تونسية أخرى مرتبطة بالشبكة داخل البلاد، جرى إدراجها بدورها ضمن قوائم التفتيش.

متابعة دقيقة

وأفاد البيان الرسمي أن العملية انطلقت بعد الاشتباه في 7 مسافرين أفارقة قدموا على متن رحلة للخطوط التونسية، إذ خضعوا لمراقبة دقيقة وتفتيش شامل، وأظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت بالتنسيق مع النيابة العامة، أن جميعهم ابتلعوا كميات كبيرة من الكبسولات التي تحتوي على الكوكايين.

تصاعد محاولات التهريب

وتأتي هذه القضية بعد فترة وجيزة من إعلان السلطات التونسية ضبط أكثر من 10 ملايين قرص مخدر في ميناء رادس، إلى جانب حجز أكثر من 500 كيلوغرام من المخدرات كانت مخبأة داخل حاويات بضائع مستوردة، ما يعكس تصاعد محاولات تهريب المواد المخدرة عبر الموانئ والمعابر.

تحول خطير

ويرى خبراء أن تونس لم تعد مجرد نقطة عبور للمخدرات نحو دول الجوار وأوروبا، بل أصبحت سوقاً سوداء آخذة في الاتساع لمختلف أنواع المخدرات، خصوصاً القنب الهندي والأقراص المهلوسة.

وتشير تقديرات منظمات غير حكومية إلى أن قضايا المخدرات تمثل نحو ثلث الملفات القضائية داخل السجون التونسية، في مؤشر واضح إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد في حربها المستمرة ضد هذه الآفة.