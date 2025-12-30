استيقظت سورينام على صدمة جديدة، بعدما تحولت قضية واحدة من أبشع الجرائم الدموية في تاريخها الحديث إلى فاجعة مضاعفة، عقب إعلان الشرطة وفاة الرجل المتهم بارتكاب مجزرة جماعية، إثر إقدامه على الانتحار داخل محبسه أثناء احتجازه للتحقيق.

وأكدت الشرطة السورينامية في بيان رسمي أن المتهم دينيس أروما (43 عاما) وُجد بلا أي مؤشرات حياة داخل زنزانته في مركز شرطة وسط العاصمة باراماريبو، في تطور مفاجئ أغلق أحد أكثر الملفات دموية في البلاد قبل وصوله إلى قاعة المحكمة.

وتعود القضية إلى حادثة مروعة شهدتها منطقة ريشيليو في إقليم كوميوينه، عندما نفّذ المتهم هجوما وحشيا باستخدام سكين، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم أربعة من أطفاله، إضافة إلى خمسة من الجيران من ضمنهم طفل، في مشهد دموي هز المجتمع السورينامي من أقصاه إلى أقصاه.

وإلى جانب الضحايا، أُصيب شخصان آخران بجروح بالغة نُقلا على إثرها إلى المستشفى، فيما تدخلت قوات الأمن عقب تلقي البلاغ. وذكرت الشرطة أن المتهم رفض الاستسلام وحاول مقاومة القبض عليه، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار على ساقه للسيطرة عليه وإنهاء الهجوم.

وبعد إسعافه في أحد المستشفيات المحلية، جرى تحويل أروما إلى مركز شرطة كايزرسترات في باراماريبو، حيث وُضع رهن الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات، قبل أن يُعثر عليه لاحقا منتحرا داخل زنزانته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية وتلقى علاجا طبيا في وقت سابق، بينما أفاد سكان المنطقة بأن الحادثة سبقتها مشادة هاتفية حادة بينه وبين زوجته، التي لا يعيش معها، بشأن اصطحاب الأطفال. ووفق إفادات الجيران، أخبرته الزوجة بأنها لن تأتي بنفسها وسترسل شخصا آخر، الأمر الذي يُعتقد أنه فجّر انهيارا نفسيا مفاجئا لديه.

وعلى وقع الفاجعة، زار وزير العدل هاريش مونوراث ووزيرة الشؤون الاجتماعية والإسكان ديانا بوكي موقع الجريمة، حيث وصفت الأخيرة ما جرى بأنه صدمة غير مسبوقة للمجتمع السورينامي.

بدورها، عبّرت رئيسة سورينام جينيفر سيمونز عن حزنها العميق، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا، وكتبت عبر فيسبوك أن العالم كشف وجها قاسيا حين يتحول الأب إلى قاتل لأبنائه ويزهق أرواح جيرانه في اللحظة نفسها.

وتقع سورينام شمال أمريكا الجنوبية بين غيانا وغويانا الفرنسية على البحر الكاريبي، ويبلغ عدد سكانها نحو 630 ألف نسمة، إلا أن هذه الحادثة الدامية تجاوزت حدود الدولة الصغيرة، مثيرة موجة غضب وحزن واسعة داخل البلاد وخارجها.