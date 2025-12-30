بين هدير المحركات وصمت الصدمة، وجد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا نفسه وجهاً لوجه مع حادث سير مروّع على أحد أخطر الطرق السريعة في نيجيريا. حادث أودى بحياة شخصين، لكنه ترك الملاكم البريطاني بإصابات طفيفة، ليكتب فصلاً جديداً خارج الحلبة، عنوانه النجاة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية أوغان، أولوسي باباسي، في بيان رسمي، أن السيارة التي كانت تقل جوشوا كانت طرفاً في الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق. وأضاف أن جوشوا كان يجلس في المقعد الخلفي، وتعرّض لإصابات طفيفة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

03

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً لجوشوا، البالغ 36 عاماً ومن أصول نيجيرية، ظهر فيها عاري الصدر داخل السيارة المتضررة، وسط بقايا زجاج النوافذ المحطّم على المقاعد.

من جانبه، قال إيدي هيرن، مروّج نزالات جوشوا، لصحيفة «ديلي ميل سبورت» إنه كان في عطلة عائلية عندما وصله خبر الحادث. وأضاف: «نحاول التواصل مع أنتوني، ولا نريد استباق الأمور أو التكهن بحالته، لكن ما رأيته في الصور يوحي بأن حالته مطمئنة ولحسن الحظ يبدو بخير».

وذكرت صحيفة «بانش» النيجيرية أن الحادث وقع على طريق لاغوس - إيبادان السريع، عندما اصطدمت السيارة التي تقل جوشوا بشاحنة. كما أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الملاكم البريطاني كان بالفعل ضمن أطراف الحادث.

بدوره، قال شاهد عيان لصحيفة «بانش» إن جوشوا كان يسافر ضمن موكب مكوّن من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق. وأضاف أديينيي أوروغو أن الراكب الجالس بجانب السائق، إضافة إلى شخص آخر كان يجلس إلى جوار جوشوا، لقيا حتفهما في موقع الحادث.

أنتوني جوشوا.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من فوز جوشوا على صانع المحتوى الأمريكي جايك بول، الذي تحوّل إلى ملاكم، في نزال ضخم أُقيم في ميامي، وسط ميزانية إنتاج ضخمة وجائزة مالية قُدّرت بنحو 184 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يلتقي جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام القادم بمواطنه وبطل العالم السابق أيضاً تايسون فيوري، في مواجهة مرتقبة.

وكانت آخر مباراة خاضها جوشوا قبل نزال جايك بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام البريطاني دانيال دوبوا، في سبتمبر من العام الماضي.