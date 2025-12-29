الحمّى الصباحية قد تكون مؤشراً على اضطراب صحي أو سلوكي مرتبط بالنوم أو المناعة، ولا ينبغي تجاهل تكرارها دون متابعة.
عدوى كامنة
اضطراب النوم
جفاف الجسم
ضعف المناعة
التهابات مزمنة
Morning fever may be an indicator of a health or behavioral disorder related to sleep or immunity, and its recurrence should not be ignored without follow-up.
Hidden infection
Sleep disorder
Dehydration
Weakened immunity
Chronic infections