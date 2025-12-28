تحولت شوارع مدينة سياتل الأمريكية إلى مسرح فوضى حقيقية، بعدما أقدم رجل تحت تأثير المخدرات على سرقة سيارة شرطة، وملاحقتها في مطاردة خطيرة على طريق سريع مزدحم في وضح النهار، في مشهد أشبه بأفلام هوليوود.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شهد طريق سريع مزدحم في مدينة سياتل يوم عيد الميلاد حادثة مروعة عندما أقدم ألكسندر يوجين سميث (24 عامًا) على سحب ضابطة برتبة ملازم أول من مقعد القيادة في سيارة دوريتها، قبل أن يستولي عليها وينطلق بها بسرعة جنونية وسط حركة المرور.

وبحسب الشرطة، كانت الضابطة قد استجابت لبلاغ عن شخص يتجول عشوائيًا على الطريق السريع قرابة الساعة 11 صباحًا، وفوجئت بالمشتبه به يقترب من سيارتها، ويفتح بابها بعنف، ويسحبها خارج المركبة، في مشهد وصفته السلطات بـ«الصادم والخطر».

وأظهرت لقطات مصورة الرجل وهو يسير وسط السيارات المسرعة قبل أن يقتحم سيارة الشرطة، بينما تحاول الضابطة التشبث بالباب المغلق. وعلى الفور، انطلقت عدة دوريات لمطاردته، وتمكنت لاحقًا من محاصرة السيارة المسروقة وإيقافها على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة الضابطة بجروح طفيفة وتضرر عدة سيارات شرطة.

وخلال توقيفه، اعترف سميث بتعاطي مادة الميثامفيتامين، وعُثر بحوزته على أنبوبين زجاجيين يحتويان على بقايا محترقة يُشتبه بأنها مخدرات. ووجهت له السلطات تهمًا تشمل السطو، والفرار الجنائي، وحيازة مركبة مسروقة، والاعتداء على رجل أمن، والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وأكدت الشرطة أن المتهم رفض المثول أمام المحكمة خلال جلسة توجيه الاتهام، على أن يُعاد عرضه على القضاء لاحقًا.