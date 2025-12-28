تحولت محاولة عبور حدودية لعدد من السوريين إلى حادثة إنسانية مروعة، بعدما لقي أفراد من مجموعة لاجئة حتفهم غرقًا أثناء توجههم من الأراضي اللبنانية نحو سوريا، في ظروف جوية بالغة الخطورة.

وأفادت قناة الإخبارية السورية اليوم (الأحد) بأن مجموعة مؤلفة من 11 سوريًا غرقت أثناء عبورها منطقة حدودية، بعد أن أُجبرت على سلوك مجرى نهر يشهد فيضانات شديدة نتيجة الأحوال الجوية العاصفة.

وبحسب القناة، فإن الجيش اللبناني وجّه أفراد المجموعة نحو المجرى المائي الحدودي، في توقيت كانت فيه المياه في أعلى منسوبها، ما أدى إلى وقوع الحادثة خلال دقائق، وسط عجز المجموعة عن مقاومة التيار القوي.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ رجل وسيدتين، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن المفقودين، وهم رجل مسن وسيدتان وخمسة أطفال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على الجانب السوري.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه المدنيين على المعابر غير النظامية، في ظل الفيضانات والظروف المناخية القاسية، وسط مطالبات بتأمين ممرات آمنة ومنع تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.