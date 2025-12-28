شهدت الولايات المتحدة حدثاً غير مسبوق في عالم اليانصيب، حيث فاز أحد المشاركين المحظوظين في ولاية أركنساس بجائزة باوربول الضخمة التي بلغت 1.817 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ البلاد.

وجاء الإعلان عن الفوز الخميس، مؤكداً أن هذه الجائزة هي الأكبر من نوعها في عام 2025، بعد أن جرى السحب عشية عيد الميلاد، لتتحول البطاقة الفائزة إلى تذكرة نحو الثروة الطائلة والحياة الجديدة بالكامل.

دفعات سنوية أم نقدية فورية

يمكن للفائز المطالبة بالمبلغ الكامل على مدار 30 دفعة سنوية، أو الحصول على دفعة نقدية واحدة قبل الضرائب تبلغ قيمتها 834.9 مليون دولار، في خيار يتيح للفائز السيطرة الفورية على ثروته الضخمة.

أرقام مذهلة: الاحتمالات تكاد تكون مستحيلة

تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى 1 من 292.2 مليون، ما يجعل هذا الفوز حدثاً نادراً للغاية، ويؤكد أن الحظ قد ابتسم لهذا اللاعب بشكل غير مسبوق.

رقم قياسي جديد في عالم اليانصيب

للإشارة، أكبر جائزة يانصيب في التاريخ بلغت 2.04 مليار دولار وفاز بها شخص في كاليفورنيا عام 2022، ما يجعل فوز اليوم ضمن أعظم الانتصارات المالية في الولايات المتحدة.

هذا الفوز يذكّر الجميع بأن الأحلام الكبيرة قد تتحقق بين ليلة وضحاها، ويضيف صفحة جديدة من الإثارة والتشويق لعالم اليانصيب الأمريكي.