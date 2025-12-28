في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الحوادث المسلحة في الولايات المتحدة، شهدت ولاية أيداهو حادث إطلاق نار داخل مقر أمني، ما استدعى استجابة عاجلة من السلطات، وانتهى بإصابات محدودة ومقتل المشتبه به.

وكشف مسؤولون أمريكيون تفاصيل الحادث، موضحين أن المشتبه به دخل بهو مكتب شرطة مقاطعة شوشون في مدينة والاس وفتح النار، ما أدى إلى وقوع الإصابات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة مسلحة داخل المبنى.

وقال قائد شرطة مقاطعة شوشون، ويليام إيدي، إن السلطات تلقت بلاغاً عن إطلاق النار عند نحو الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت المحلي، وتم التعامل مع الموقف على الفور.

وأضاف إيدي أن إطلاق نار إضافياً وقع لاحقاً، قبل الإعلان عن وفاة المشتبه به عند الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن إصابات المدنيين ونائب الشرطة وُصفت بالطفيفة.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات الأمريكية إحكام السيطرة الكاملة على الوضع، عقب تلقّي بلاغ بوجود مسلح داخل مقر الشرطة، مشددة على عدم وجود تهديد إضافي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.