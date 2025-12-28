شهدت العاصمة الفرنسية حادثة صادمة، عندما تعرض ناقلو مجوهرات لهجوم مسلح عنيف في شارع أبفيل بالدائرة العاشرة بباريس، أسفر عن سرقة خمس حقائب تحتوي على قطع ذهبية وأحجار كريمة نادرة، تُقدّر قيمتها بنحو 160 ألف يورو، وإصابة أحد الضحايا بجروح خطيرة.

تفاصيل الهجوم

وفقًا للشرطة، اقتحم المهاجم المكان فجأة من خلف شاحنة النقل، وأشهر مسدسه في وجه أحد الناقلين قبل أن يوجه له ضربة مباشرة بالرأس باستخدام مطرقة ثقيلة، ما تسبب في نزيف حاد ونقل الضحية إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج.

بعد تنفيذ الجريمة، فرّ الجاني على دراجة نارية كانت بانتظاره، مستغلاً ازدحام شوارع باريس للاختفاء بسرعة عن الأنظار، وسط حالة من الذهول بين شهود العيان.

عملية مخططة مسبقًا

تشير المعطيات الأولية إلى أن المهاجم كان يعرف تحركات ناقلي المجوهرات ومسارهم بدقة، ما يرجح أن الهجوم جاء بعد تخطيط مسبق وجمع معلومات دقيقة عن الضحايا قبل تنفيذ العملية.

تحقيقات مكثفة

شرعت شرطة باريس في التحقيق من خلال فرقة مكافحة العصابات ولواء قمع الجريمة المنظمة، مع فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار الدراجة النارية المستخدمة في الفرار، في محاولة لتحديد هوية المشتبه به واستعادة المسروقات.

كما أطلقت السلطات تحذيرات عاجلة لناقلي المجوهرات وأصحاب المتاجر بضرورة تعزيز إجراءات الأمان أثناء عمليات النقل والتنقل.

تصاعد جرائم السطو

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العاصمة الفرنسية ارتفاعًا في هجمات السطو المسلح على الممتلكات الثمينة، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات مستمرة لتعزيز حماية العاملين في قطاع المجوهرات وتأمين الشوارع الحيوية.