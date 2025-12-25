في موقف صادم تفاجأ مسافر وزوجته على متن طائرة تعود لإحدى الشركات الأوروبية بوجود العشرات من حشرة (بق الفراش) وبيضها على مقعدهما.

ونشر المسافر «روسكو كاليس» قصته عبر منصة "X" قائلاً: «سافرتُ إلى كوريا في أكتوبر الماضي، وبعد ساعات قليلة من الرحلة، اكتشفنا بقّة فراش تمشي على سترة زوجتي. وبعد فحص دقيق، وجدنا عشرات البيض والعديد من بق الفراش (صغيرة وكبيرة) في مساند رأس مقاعدنا».

وأضاف «كاليس»: «في البداية، حاول الموظفون إقناعنا بأنها "مجرد أوساخ"، لذا اضطررتُ بعد سماع ذلك إلى التقاط بعض الصور والفيديوهات كدليل. في النهاية، أقرّ الموظفون بوجود بق الفراش وكتبوا عدة تقارير بهذا الشأن».

وتابع «كاليس»: «طالبنا بتوفير مقاعد جديدة ولكن طاقم الطائرة اقترحوا علينا الجلوس على المقاعد الموبوءة. وبعد رفضنا، عرضوا علينا في النهاية مقاعد الموظفين عند المخارج لبقية رحلتنا التي استغرقت 12 ساعة».

وقال «كاليس»: «بالنظر إلى العدد الكبير من البيض ومراحل نمو بق الفراش المختلفة التي وجدناها، فمن شبه المؤكد أن هذه الإصابة كانت موجودة في الطائرة لأسابيع، إن لم يكن لأشهر!».

وأشار «كاليس» إلى أنه قدم شكوى فورية إلى شركة الطيران مطالباً بتعويض مناسب. غير أن الأخيرة لم تأخذ شكواه على محمل الجد، مؤكداً أن جميع اتصالاته بهم خلال الأشهر الماضية لم يتلق فيها أي رد حتى الآن.

واختتم «كاليس» قصته متسائلاً: هل يجب عليّ رفع دعوى قضائية للحصول على 200 ألف دولار؟