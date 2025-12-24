حذرت السلطات الصحية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، المسافرين خلال موسم الأعياد من شراء التوابل من الخارج، بعد إصابة مواطن بريطاني بتسمم حاد بالرصاص بسبب كزبرة مطحونة جلبها من رحلة إلى جنوب شرق آسيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أصيب ساكن في منطقة نورثولت غرب لندن بارتفاع خطير في مستويات الرصاص في الدم، مما دفع مجلس إيلينغ ووكالة الأمن الصحي البريطانية إلى إجراء تحقيق مشترك لتحديد مصادر التعرض.

رصاص في كزبرة مطحونة

وكشفت التحاليل مستويات مرتفعة بشكل خطير من الرصاص في عينة من الكزبرة المطحونة التي جلبها المريض من رحلته، إذ بلغ تركيز الرصاص 3400 ملغ لكل كيلوغرام، مقارنة بالحد القانوني في بريطانيا الذي لا يتجاوز 0.9 ملغ/كغم، وهذا يعني أن تناول غرامين فقط من هذه الكزبرة الملوثة يكفي لتجاوز الحدود الآمنة للتعرض اليومي.

سوق شعبية في جنوب شرق آسيا

ويُعتقد أن الكزبرة اشتريت من سوق شعبية في جنوب شرق آسيا، حيث ينتشر غش التوابل بإضافة معادن ثقيلة سامة مثل الرصاص لتحسين اللون أو زيادة الوزن، خصوصاً في التوابل الحمراء أو البنية.

ضوابط صارمة على مستويات الرصاص في الطعام

وتفرض بريطانيا ضوابط صارمة على مستويات الرصاص في الطعام والماء والهواء، لكن المنتجات المستوردة قد تحمل مخاطر، وتشمل مصادر التعرض الأخرى الأدوية التقليدية، مستحضرات التجميل مثل الكحل، والأنابيب القديمة.

ولا يوجد مستوى آمن للتعرض للرصاص، الذي ينتقل إلى الأعضاء مثل الدماغ والكلى والكبد والعظام، وفي الحالات الشديدة، يسبب تشنجات وغيبوبة وحتى الموت، بينما في المستويات المنخفضة قد لا تظهر أعراض واضحة، لكنه يؤثر على نمو الدماغ لدى الأطفال، مما يقلل الذكاء ويسبب صعوبات تعلم وسلوكيات معادية للمجتمع، إضافة إلى فقر الدم وارتفاع الضغط ومشكلات الكلى والمناعة والخصوبة وبعض السرطانات.

ويُعد الأطفال والحوامل الأكثر عرضة، إذ يمتص الأطفال حتى 5 أضعاف الكمية مقارنة بالبالغين.