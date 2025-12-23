أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن المملكة المتحدة قد تكون في طريقها لتسجيل أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن عام 2025 في طريقه ليصبح أشد حرًًّا في المملكة المتحدة، وربما يتجاوز عام 2022 ليحتل المركز الأول، بحسب وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

وحتى الآن، يسجل متوسط درجة الحرارة السنوية (10.05) درجات مئوية، متقدمًا على الرقم القياسي السابق البالغ (10.03) درجات، الذي تم تسجيله في عام 2022.

وتعني موجة البرد المتوقعة خلال فترة عطلة نهاية العام أن الرقم النهائي لم يتم تأكيده بعد، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون عام 2025 هو العام الثاني فقط في السجلات الرصدية الذي يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة (10) درجات، وستظهر حينها 4 من الأعوام الـ5 الماضية ضمن قائمة أشد 5 أعوام حرًّا منذ بدء السجلات في عام 1884.

وقد تم تسجيل رقم قياسي جديد لمتوسط درجة الحرارة السنوية في المملكة المتحدة 5 مرات هذا القرن، في أعوام 2002 و2003 و2006 و2014 و2022.