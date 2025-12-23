أطلقت الشرطة البريطانية خطوة غير مسبوقة لجذب المزيد من النساء المسلمات، بعد تطوير حجاب مغناطيسي مبتكر يُعرف باسم «حجاب الضوء الأزرق» Blue Light Hijab، صُمم خصيصاً لمنع الاختناق أو السحب أثناء المواجهات الميدانية، مع الحفاظ على كرامة الشرطيات.

ويعتمد الحجاب على مشبك مغناطيسي ينفصل تلقائيًا عند الشد، دون كشف الشعر، ما يضمن حماية الشرطية في الميدان مع الحفاظ على مظهرها الديني بالكامل. وقد بدأت شرطة ليسترشير بالفعل بتوزيعه، فيما أبدت قوات أخرى اهتمامها بتطبيقه لاحقًا، وحتى خدمات الطوارئ مثل المسعفين قد تعتمد النسخة قريبًا.

وقالت قائدة المبادرة المحققة الرقيب ياسين ديساي إن فكرة الحجاب الآمن طُرحت قبل 20 عامًا، لكن تطويرها استغرق سنوات من البحث والتجربة، مؤكدة أن التصميم الجديد آمن، وعملي، ويحمي كرامة النساء المسلمات.

وتأتي هذه المبادرة في ظل سعي الشرطة البريطانية لتعزيز التنوع، إذ يشكّل المسلمون 2.5% فقط من عناصر الشرطة رغم تمثيلهم 6% من سكان المملكة المتحدة، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشرطيات المسلمات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية واللفظية وسحب الحجاب أثناء أداء المهمات.

ولا يعزز المشروع السلامة فحسب، بل يرسل رسالة قوية مفادها بأن الشرطة يمكن أن تكون مكانًا آمنًا ومفتوحًا لكل النساء، بغض النظر عن الدين أو الثقافة، ويأمل المسؤولون أن يشجع هذا الابتكار مزيدًا من النساء على الانضمام إلى صفوفهم.