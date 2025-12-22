أسهم رجل مشرّد يُعرف بالاسم المستعار «جون» في تحقيق اختراق حاسم أدّى إلى تعقّب كلاوديو نيفِش فالينتي، منفّذ الهجوم المسلّح في جامعة براون بولاية رود آيلاند، الذي ارتكب لاحقاً جريمة قتل بحق أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). ومع انكشاف دوره، تتصاعد الدعوات في الولايات المتحدة لمنحه مكافأة قدرها 50 ألف دولار كانت قد خُصصت لمن يقدّم معلومات تقود إلى القبض على الجاني.

وبحسب التقارير، لعب «جون» دوراً محورياً في التحقيق بعدما تعرّف على المشتبه به من صور نشرتها الشرطة، وقدم معلومات دقيقة عن سيارة كان يستخدمها، ما مكّن السلطات من تتبّع تحركاته عبر شبكة واسعة من كاميرات المراقبة.

وأشاد عمدة مدينة بروفيدنس بدور الرجل المشرّد، واصفاً إياه بـ«البطل»، ودعا رسمياً إلى منحه المكافأة تقديراً لمبادرته ومسؤوليته تجاه المجتمع، في وقت أُفيد بأن مواطنين عرضوا استضافته خلال عطلة الأعياد.

وكان الهجوم في جامعة براون قد وقع السبت قبل أكثر من أسبوع، حين فتح فالينتي النار داخل قاعة محاضرات في مبنى الهندسة والفيزياء، ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة تسعة آخرين. وبعد يومين، قُتل في منزله بولاية ماساتشوستس البروفيسور نونو لورييرو، أستاذ الفيزياء البارز في MIT.

لاحقاً أكدت السلطات أن الجريمتين نفذهما الشخص نفسه، قبل أن يُعثر على فالينتي ميتاً في مستودع بولاية نيوهامشير، وتبيّن أنه أنهى حياته بنفسه. وكشفت التحقيقات أنه كان طالباً سابقاً في جامعة براون، كما درس في التسعينات مع لورييرو في البرتغال.