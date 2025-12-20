تحولت رحلة «إير كونغو» في مطار كيندو بجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى كارثة حقيقية، بعدما ظل الركاب محتجزين داخل الطائرة لساعات بسبب غياب السلالم للنزول.

وفي مقطع فيديو صادم انتشر على «إكس»، شوهد الركاب يقفزون من الباب الرئيسي للطائرة إلى الأرض، من ارتفاع يتراوح بين 5 و6 أقدام. البعض ساعد الآخرين على النزول، فيما سلم آخرون حقائبهم قبل القفز.

ورغم تواجد طاقم الطائرة وموظفي المطار، إلا أنهم لم يقدموا أي حلول آمنة، كما لم يتدخل عناصر الشرطة تاركين الركاب يواجهون خطراً كبيراً على حياتهم.

من جانبها، رفضت الشركة استخدام منزلقات الطوارئ المكلفة، التي تُستخدم لمرة واحدة فقط، لتجنب توقف الطائرة عن العمل أو تكبد خسائر مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وحذر الخبراء من أن سقوط الركاب من هذا الارتفاع قد يؤدي إلى كسور خطيرة في العمود الفقري أو الرأس، خصوصاً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، وصف رواد منصات التواصل الحادثة بأنها فوضى غير مقبولة وفشل أمني جسيم، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث لا يجب أن تحدث في أي مطار، مهما كانت الظروف.

ولفتت الحادثة الانتباه إلى حوادث مشابهة مثل حادثة ديسمبر 2024 لشركة بريطانية، حين تعرض أحد أفراد الطاقم لإصابات خطيرة عند سقوطه من الطائرة.