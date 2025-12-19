حصد أحمد الأحمد البطل الأسترالي من أصول سورية، إعجاب العالم بأسره بعد تصديه لهجوم مسلح في منطقة بوندي، وجرى تسليمه اليوم (الجمعة) شيكًا بقيمة 2.5 مليون دولار أسترالي، ما يعادل نحو 1.65 مليون دولار أمريكي، تقديرًا لشجاعته وتضحياته البطولية.

وشهدت الحادثة التي هزّت أستراليا تدخل الأحمد الحاسم، حيث نجح في تجريد المهاجم من سلاحه وإنقاذ أرواح المواطنين في اللحظات الحرجة، قبل أن يتعرض لإصابات بيده وكتفه، ما دفعه للتواجد في المستشفى حاملاً جبيرة طبية على يده اليسرى.

وتسلم الأحمد الشيك من صانع المحتوى الشهير على «إنستغرام» زاكيري ديرينيوفسكي، الذي وثّق اللحظة في فيديو نُشر على حسابه، مشيرًا إلى أن المبلغ جُمِع من تبرعات نحو 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، كتقدير لدوره البطولي.

وعند تسلّمه المكافأة، قال أحمد الأحمد بتواضع: «هل أستحق ذلك؟ عندما أنقذ الناس، أفعل ذلك من قلبي»، في رسالة أكدت تواضعه رغم الإنجاز الاستثنائي الذي أنقذ أرواحًا كثيرة خلال الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي.

وأثارت الواقعة إعجاب المجتمع الدولي، واعتُبرت مثالًا على الشجاعة والتضحية الحقيقية، لتصبح قصة أحمد الأحمد واحدة من أبرز الأخبار البطولية لعام 2025، مع إشادة واسعة على وسائل التواصل ووسائل الإعلام العالمية.