ما هو PRP للشعر والبشرة؟

يُعد الـ PRP اختصارًا لـ Platelet-Rich Plasma، أي البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وهو إجراء تجميلي علاجي يعتمد على استخدام مكونات مأخوذة من دم الشخص نفسه بعد فصلها وتركيزها، ثم حقنها في فروة الرأس أو البشرة بهدف تحفيز التجدد الطبيعي للخلايا.



في علاج الشعر، يعمل الـ PRP على تنشيط بصيلات الشعر وتقويتها، والمساعدة في تقليل التساقط وتحفيز نمو شعر أكثر كثافة وحيوية، خاصة في حالات التساقط الوراثي أو ضعف البصيلات، وتظهر نتائجه بشكل تدريجي بعد عدة جلسات منتظمة. أما للبشرة، فيُستخدم لتحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين نضارة الجلد ومرونته، والمساعدة في تقليل الخطوط الدقيقة وتحسين ملمس البشرة دون تغيير ملامح الوجه.

يمتاز هذا الإجراء بكونه طبيعيًا نسبيًا وآمنًا، لكونه يعتمد على دم الشخص نفسه، إلا أن نتائجه تختلف من شخص لآخر ولا تُعد فورية، بل تحتاج إلى وقت واستمرارية، ويُعتبر خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن تحسين تدريجي وطبيعي في صحة الشعر والبشرة.

