أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن تحطم طائرة من طراز «سيسنا سي 550» أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي حوالى الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي اليوم.

وأكد مكتب قائد الشرطة في ستيتسفيل وقوع عدة وفيات في تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في نورث كارولينا، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يقومان بالتحقيق في الحادث.

فيديو | تحطم طائرة من طراز «سيسنا سي 550» أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. والشرطة تؤكد وقوع وفيّات دون تحديد العدد

من جانبه، صرّح قائد شرطة مقاطعة إيريديل، غرانت كامبل، بوقوع ضحايا قائلاً: «أؤكد وقوع وفيات»، لكنه امتنع عن تحديد العدد.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة «WSOC - TV» فرق الإنقاذ وهي تهرع إلى المدرج بينما كانت النيران تلتهم حطام الطائرة المتناثر.

ويشير موقع المطار الإلكتروني إلى أن مطار ستيتسفيل الإقليمي يوفر خدمات طيران خاصة لشركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في أمريكا والعديد من فرق سباق السيارات «ناسكار».