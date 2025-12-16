أدت استراحات متكررة وطويلة في دورة المياه إلى فقدان مهندس صيني وظيفته، بعد أن استمرت بعض هذه الاستراحات لساعات، رغم ادعائه أنها نتيجة معاناته من «البواسير». ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أظهر السجل أن الموظف، المعروف باسم «لي»، أخذ 14 استراحة لدخول دورة المياه خلال شهر واحد، كانت أطولها تستمر أربع ساعات كاملة، ما اعتبرته إدارة الشركة إساءة لاستخدام وقت العمل.

وأثار الأمر اهتمام الرأي العام بعد أن رفع لي دعوى قضائية ضد الشركة مطالباً بتعويض عن فصله التعسفي.

وفي التفاصيل كان لي قد انضم إلى الشركة في مقاطعة جيانغسو عام 2010، وجدد عقده المفتوح في 2014، وكان دوره يتطلب التواجد الدائم والاستجابة الفورية لطلبات العمل.

وعندما لاحظ المديرون غيابه المتكرر، حاولوا التواصل معه عبر تطبيق دردشة، لكنهم لم يحصلوا على أي رد.

ودافع لي عن نفسه بتقديم أدوية «البواسير» التي اشترتها شريكته عبر الإنترنت، إضافة إلى سجلات جراحة المرضى الداخليين، مؤكداً أن حالته الصحية تفسر فترات الانقطاع الطويلة، وطالب بتعويض قدره 320 ألف يوان (حوالى 45 ألف دولار) عن فصله التعسفي.

لكن المحكمة وجدت أن الوقت الذي قضاه لي في الحمام تجاوز بكثير الاحتياجات الجسدية، وأن سجلاته الطبية لم تغطِّ كامل فترة الغياب.

كما أشارت المحكمة إلى تقاعسه عن إبلاغ الشركة بحالته الصحية أو التقدم بطلب إجازة مرضية مسبقاً، كما ينص عليه عقد العمل.

وبعد محاكمتين، توصلت المحكمة إلى تسوية بين الطرفين، ودفعت الشركة له 30 ألف يوان (حوالى 4200 دولار)، مع مراعاة مساهماته السابقة.