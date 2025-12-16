أغلق متحف اللوفر الباريسي، أكثر متاحف العالم جذباً للزوار، أبوابه أمس (الإثنين) بسبب إضراب العاملين فيه احتجاجاً على تردّي ظروف العمل وظروف استقبال الجمهور، بعد شهرين على عملية السرقة التي تعرض لها. وقالت نقابات العاملين في المتحف في بيان: «الجمهور لم يعد لديه وصول سوى لعدد محدود من التحف، وتُعاق حركته داخل المتحف، لقد أصبحت زيارة اللوفر مساراً من العقبات».

إضراب قابل للتجديد

أعلنت نقابات الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمال (CGT) ونقابة «سود»، في ختام جمعية عامة، أن نحو 400 موظف في متحف اللوفر صوّتوا بالإجماع على إضراب قابل للتجديد، ما أدى إلى إغلاق المتحف أمس.

ورفع عشرات الموظفين لافتات كُتب عليها: «اللوفر في صراع من أجل شروط عمل لائقة وزيادة الأجور وتمكين الموظفين»، مرددين شعارات تضامنية.

الإدارة تؤكد الإغلاق

أعلنت إدارة المتحف أن اللوفر سيبقى مغلقاً طوال النهار، على أن يعقد الموظفون جمعية عامة جديدة صباح الأربعاء، علماً أن اليوم (الثلاثاء) هو يوم الإغلاق الأسبوعي المعتاد.

ودعا النقابي كريستيان غالاني إلى إعادة ترتيب الأولويات، مطالباً بالتركيز على مسائل السلامة وتجديد المبنى، ومندداً بالنقص الحاد في عدد العاملين.

تراجع حكومي جزئي

وفي مواجهة تحرك النقابات، تعهدت وزيرة الثقافة رشيدة داتي بالتراجع عن خفض بقيمة 5.7 مليون يورو من المخصصات العامة للمتحف، كانت مقرراً للعام 2026.

وعقب اجتماعها بممثلي النقابات، قال المسؤول النقابي أليكسي فريتش لوكالة فرانس برس: «حققنا بعض التقدم في ملف الأجور، لكنه غير كافٍ. ننتظر مقترحاً مكتوباً من الوزارة الثلاثاء لتحديد موقفنا»، معتبراً أن الاجتماع لم يحقق تقدماً فعلياً.

خيبة أمل السياح

أثار الإضراب استياء عدد من الزوار. وقال السائح الكوري الجنوبي مينسو كيم (37 عاماً): «نشعر بخيبة أمل، كانت زيارة اللوفر من الأسباب الرئيسية لزيارتنا باريس، وكنا نطمح لرؤية الموناليزا».

بدورها قالت السائحة البريطانية ناتاليا براون (28 عاماً): «الأمر محبط، لكنني أتفهم الأسباب. إنه توقيت سيئ بالنسبة لي».

أزمات متلاحقة

يتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من حادثة السرقة الكبرى التي شهدها المتحف في 19 أكتوبر، حين سُرقت مجوهرات تعود للقرن الـ19 تُقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو.

وفي نوفمبر، أُغلق أحد أقسام المتحف بسبب تدهور حال المبنى، فيما أدى تسرب للمياه في 26 من الشهر نفسه إلى إلحاق أضرار بمئات القطع في مكتبة الآثار المصرية القديمة.

ضغوط متزايدة

بالتوازي مع المطالب النقابية، يخضع المتحف لضغوط تنظيمية وأمنية متصاعدة. ويعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع جلسات استماع حول ملابسات السرقة، استناداً إلى التحقيق الذي أجرته إدارة المتحف.

ومن المقرر أن تُستجوب مديرة المتحف، لورانس دي كار، يوم الأربعاء. وتشير النتائج الأولية للتحقيق الإداري إلى وجود «استخفاف مزمن» بمخاطر التسلل والسرقة داخل المتحف.

أرقام الزوار

يستقبل متحف اللوفر ملايين الزوار سنوياً. وفي 2024، بلغ عدد زواره نحو 8.7 مليون شخص، شكّل غير الفرنسيين منهم 69%.