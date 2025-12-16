مع هطول الأمطار، تتغيّر قواعد السلامة اليومية، وتصبح بعض التصرفات الشائعة مخاطرة حقيقية يجب تجنبها:

ا تمشِ قرب تجمعات المياه

لا تستخدم الهاتف تحت المطر

لا تقترب من أعمدة الكهرباء

لا تسرع عند ضعف الرؤية

لا تستهِن بانزلاق الأسطح