مع هطول الأمطار، تتغيّر قواعد السلامة اليومية، وتصبح بعض التصرفات الشائعة مخاطرة حقيقية يجب تجنبها:
ا تمشِ قرب تجمعات المياه
لا تستخدم الهاتف تحت المطر
لا تقترب من أعمدة الكهرباء
لا تسرع عند ضعف الرؤية
لا تستهِن بانزلاق الأسطح
With the rainfall, the rules of daily safety change, and some common behaviors become real risks that should be avoided:
Do not walk near water accumulations
Do not use your phone in the rain
Do not approach electric poles
Do not rush when visibility is poor
Do not underestimate slippery surfaces