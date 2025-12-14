تمكنت الشرطة الإسبانية، في عملية أمنية واسعة، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، كانت تنقل كميات كبيرة من الحشيش من المغرب إلى إسبانيا باستخدام المروحيات. وتأتي هذه العملية ضمن جهود مكثفة لمكافحة تهريب المخدرات جوّاً.

وأفاد الحرس المدني الإسباني، في بيان، بأن المروحيات قادرة على نقل ما بين 500 و900 كيلوغرام من المخدرات، كانت تُخزّن بعد نقلها في مزارع ريفية ومستودعات جنوب إسبانيا قبل توزيعها برّا إلى دول أوروبية أخرى.

وصادرت الشرطة إحدى المروحيات و657 كيلوغراما من حشيشة الكيف، وخمسة أسلحة، ومبالغ نقدية، ومركبات، خلال مداهمات في محافظات ملقا وألميريا ومورسيا.

وأوقفت السلطات ستة أشخاص خلال العملية التي شاركت فيها أيضا أجهزة مغربية وبلجيكية وسويدية.

وتُعدّ إسبانيا، بفضل علاقاتها الوثيقة مع أمريكا اللاتينية وقربها من المغرب، نقطة دخول رئيسية لتهريب المخدرات إلى أوروبا، إلا أن عمليات التهريب تتم عادة عبر البحر.

وخلال السنة الماضية، كشفت الشرطة الإسبانية شبكات تستخدم المسيرات لنقل المخدرات من المغرب.