ثارت في تركيا ضجة واسعة بعد الكشف عن تورط الإعلامي المعروف محمد عاكف أرسوي في قضية خطيرة مرتبطة بتوفير أماكن لتعاطي المخدرات، وتورطه في تزويد نساء بمواد مخدرة وإقامة علاقات غير مشروعة بين الحاضرين في حفلات التعاطي، وفق تحقيقات السلطات التركية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفلات التي نظمها الإعلامي التركي كانت تُستغل لتحقيق مكاسب مهنية ومادية، ما دفع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة والاستماع إلى أقوال المتهمين المعنيين.

وفي مفاجأة جديدة، كشف المحامي أمين أوزكورت أن الإعلامي أرسوي أسس شركة للاتجار بالمخدرات، تُمرَّر إلى الوسط الإعلامي تحت غطاء شركة إعلامية، في محاولة لإخفاء نشاطاته غير القانونية عن أعين السلطات.

كما عبّر الصحافي المعروف راسم أوزان كوتاهيالي عن صدمته، موضحاً أنه يعرف محمد عاكف منذ صغره كصحافي «متدين ومحافظ»، لكنه فوجئ بتحوله لاحقاً إلى ما وصفه بـ«مستنقع المخدرات»، مؤكداً أنه حذر المقربين منه نتيجة الانحرافات التي كان يمارسها، ووصف الوضع الحالي بـ«المأساوي».

وأثناء جلسة التحقيق، ظهر محمد عاكف أرسوي مقيد اليدين وتحت حراسة مشددة، فيما يتوقع أن تنتهي السلطات التركية قريباً من التحقيقات، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة للفصل في مصيره ومصير المتهمين الآخرين.

وأثار هذا الملف جدلاً واسعاً في تركيا، وسط متابعة مكثفة من وسائل الإعلام والجمهور لمعرفة تفاصيل القضية بالكامل والقرار النهائي الذي ستصدره المحكمة في الأيام القادمة.