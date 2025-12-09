أكد تقرير دولي صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإنتاج غير المستدام للغذاء والوقود الأحفوري يتسبب في خسائر بيئية تقدر بنحو 5 مليارات دولار كل ساعة.

وأوضح التقرير المعروف باسم "التقييم العالمي للبيئة، الذي أعده أكثر من (200) باحث أن أزمة المناخ وتدمير الطبيعة والتلوث لم تعد مجرد قضايا بيئية، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للاقتصاد والأمن الغذائي والمائي والصحة العامة والأمن الوطني.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار البيئية السنوية الناجمة عن حرق الفحم والنفط والغاز، إضافة إلى الزراعة الصناعية، تصل إلى (45) تريليون دولار، منها (20) تريليونًا مرتبطة بالنظام الغذائي، و(13) تريليونًا بالنقل، و(12) تريليونًا بالكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن إزالة الدعم المضر بيئيًّا، والمقدر بنحو (1.5) تريليون دولار سنويًّا، يمكن أن يخفض الانبعاثات بمقدار الثلث، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة باتت أقل تكلفة في كثير من الدول، لكنها تواجه مقاومة من مصالح مرتبطة بالوقود الأحفوري.

وختم التقرير بالتأكيد أن السياسات البيئية يجب أن تصبح العمود الفقري للأمن القومي والعدالة الاجتماعية والإستراتيجية الاقتصادية.