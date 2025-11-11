ما كان مجرّد فكرة شبابية في إحدى الجامعات الصينية قبل ربع قرن، تحوّل اليوم إلى أضخم موسم تسوّق إلكتروني في العالم. ففي كل عام، ومع حلول 11 نوفمبر (11/11)، يعيش العالم سباقًا استهلاكيًا غير مسبوق يُعرف باسم يوم العُزّاب (Singles’ Day)، يجمع بين الثقافة الشعبية والتكنولوجيا والتجارة الرقمية في حدثٍ يتفوّق حتى على «الجمعة السوداء» الأمريكية و«الإثنين الإلكتروني» الأوروبي.

بدأت القصة 1993، في جامعة نانجينغ الصينية، عندما قرّر مجموعة من الطلاب الاحتفال بيومٍ رمزي يعبّر عن الاستقلال الفردي، واختاروا التاريخ (11/11)، لما يحمله من رمزية رقمية تُجسّد الوحدة والانفراد. كانت الفكرة مجرد مناسبة اجتماعية طريفة، إلى أن التقطتها شركة علي بابا 2009، وأعادت تشكيلها تجاريًا كمهرجان تخفيضات إلكترونية سنوي. وفي أول نسخة رقمية، لم تتجاوز المبيعات 50 مليون دولار، لكنها قفزت خلال عقدٍ واحد لتتجاوز 130 مليار دولار في عام 2023، لتصبح معيارًا عالميًا جديدًا للتجارة الإلكترونية.

تحوّل يوم العُزّاب تدريجيًا إلى موسم تسوّق عالمي، بعد أن انضمت إليه شركات التكنولوجيا ومنصات التجارة الإلكترونية الكبرى في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأت المتاجر الرقمية تتنافس في تقديم عروض تمتد لأيام بدل يوم واحد، مستفيدة من الإقبال المتزايد على الشراء عبر الإنترنت بعد جائحة كورونا. ومع توسّع مفهوم (11/11)، لم يعد الحدث مجرّد احتفال بالعُزّاب، بل أصبح رمزًا لانطلاق موسم المبيعات الشتوي العالمي الذي يمتد حتى نهاية العام، ويمهّد لما يُعرف بـ«الجمعة السوداء» و«الجمعة البيضاء» في الشرق الأوسط.

اليوم، يُشارك في موسم 11 نوفمبر أكثر من 900 ألف متجر إلكتروني حول العالم، ويقدَّر عدد الطلبات بأكثر من مليار عملية شراء خلال 24 ساعة فقط. ويعتبره الاقتصاديون نموذجًا على كيفية دمج التسويق بالثقافة الشعبية، إذ نجحت الصين في تحويل مناسبة محلية إلى ظاهرة اقتصادية عابرة للحدود، تدرّ مئات المليارات وتعيد رسم خريطة سلوك المستهلك العالمي.