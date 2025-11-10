في مشهد صادم، تحولت أجواء الهدوء في محافظة المنوفية إلى ساحة لجريمة تقشعر لها الأبدان، بعد أن فقد رجل صوابه، بسبب الغيرة التي أشعلت في داخله ناراً لم تُبقِ على شيء، بعدما أقدم على إنهاء حياة زوجته وطفلهما بدافع الشك في سلوكها.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج توجه إلى منزله بمحافظة المنوفية، بعد أن شك في سلوك زوجته، وقرر مع تلك الشكوك الانتقام منها، وقتلها هي وطفلها بطريقة وحشية.

وكشفت التحقيقات أن الزوج أحضر سلاحاً أبيض (سكيناً) وذبح زوجته البالغة من العمر 21 عاماً، من ثم ذبح طفلهما الذي يبلغ من العمر ستة أشهر.

وفي خطوة غير مألوفة، صور الجاني صور جثة زوجته وطفلهما، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يحذفها لاحقاً ويتمكن من الهرب، خشية ضبطه من قِبل فرق الشرطة.

وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مشهد صادم للجميع آثار حفيظتهم، ما دفعهم إلى التوجه نحو منزل الجاني لمعرفة حقيقة الأمر، وهناك عثروا على الجثتين، فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الجريمة المأساوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.