عرض المطوّر العقاري تومي لين منزل الطفولة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في حي جامايكا إستيتس بمدينة نيويورك للبيع مقابل 2.3 مليون دولار، وذلك بعد عملية ترميم واسعة استمرت 8 أشهر.

المنزل الذي بُني عام 1940 على يد والد الرئيس فريد ترمب، شهد تحديثاً شاملاً أعاد إليه رونقه القديم مع لمسات عصرية. فقد تم الحفاظ على الواجهة الأصلية من الطوب والجص، بينما جرى تجديد المرافق الداخلية بالكامل، وإضافة تجهيزات ذكية وأنظمة دخول حديثة، مع الإبقاء على بعض التفاصيل الكلاسيكية مثل الموقد الخشبي القديم.

ويضم العقار 5 غرف نوم بمساحة إجمالية تقارب 2500 قدم مربعة فوق الأرض، إضافة إلى 1000 قدم في القبو، ما يجعله يجمع بين القيمة التاريخية والموقع الفاخر.

وأكد المطوّر لين في تصريحات صحفية أن رهانه على العقار يعود إلى رمزيته التاريخية وسوقه القوية، إذ تقع المنطقة ضمن أحياء تتجاوز فيها أسعار العقارات 3 ملايين دولار عادة.

المنزل الذي تحول سابقاً إلى مقر ضيافة مؤقت على منصات التأجير القصير مثل «إير بي إن بي»، يعود اليوم إلى السوق بوصفه قطعة من ذاكرة عائلة ترمب، تجمع بين الحنين والتاريخ والعقار الفاخر.