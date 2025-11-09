أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب السواحل الشمالية للبلاد مساء أمس (السبت)، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من موجات مدٍّ عاتية (تسونامي).

ووفق البيان الرسمي، وقع الزلزال قبالة سواحل مقاطعة إيواتي على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح البحر، وتوقعت الهيئة أن تصل موجات تسونامي إلى ارتفاع متر واحد على طول الشريط الساحلي الشمالي.

ودعت السلطات المحلية السكان في المناطق المنخفضة إلى التوجّه فوراً إلى أماكن مرتفعة، محذّرة من احتمال وقوع هزّات ارتدادية. كما جرى تعليق حركة القطارات السريعة احترازياً في عدد من المقاطعات القريبة من مركز الزلزال، وسط متابعة دقيقة لتطورات الموقف.

ويعتبر هذا الزلزال من أقوى الهزّات التي تشهدها اليابان خلال الأشهر الأخيرة، في بلد يُعدّ من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً على مستوى العالم.