أعلنت الإعلامية المصرية منى عراقي إصابتها بمرض مناعي نادر، مؤكدة أن الأطباء في مصر أخبروها بعدم وجود علاج نهائي، ولا بد من اعتمادها على العلاج الهرموني مدى حياتها.

مرض مناعي نادر

وقالت منى في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»: «الدكاترة في مصر قالوا لي جالك مرض مناعي ملوش علاج، واللي نقدر نعمله هو وصف علاج هرموني أعيش بيه باقي حياتي».

3 سنوات من البحث

وأضافت عراقي أنها قضت ثلاث سنوات تبحث عن علاج، حتى التقت بامرأة ألمانية مصابة بالمرض نفسه، فنصحتها بأن التركيز يجب أن يكون على علاج السبب الأساسي وليس مجرد التعامل مع الأعراض.

تحسن حالتها بعد تجربة علاجية في الهند

وأضافت عراقي أن حالتها بدأت تتحسن تدريجيا بعد أربعة أشهر من العلاج، حين سافرت إلى الهند لتلقي العلاج بالطب الشامل، الذي يجمع بين علاج الجسم والعقل والروح.