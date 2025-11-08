تحوّل مشهد بدا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يغمض عينيه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى عاصفة رقمية من السخرية، بعدما بدا وكأنه غفا للحظات أثناء فعالية رسمية كانت تُبثّ مباشرة على الهواء.

الواقعة حدثت خلال مؤتمر شارك فيه وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، ومدير مراكز الرعاية الصحية الدكتور محمد أوز، لإعلان اتفاقات جديدة مع شركات الأدوية، حين رصدت الكاميرات ترمب (79 عاماً) وهو يكافح لإبقاء عينيه مفتوحتين قبل أن يميل رأسه قليلاً ويبدو وكأنه استسلم للنوم.

اللقطة التي التقطتها الكاميرات تزامنت مع اللحظة التي قال فيها الدكتور أوز عبارته: «الناس يمكنهم النوم مجدداً»، ما جعل المشهد يبدو وكأنه نكتة مكتوبة مسبقاً، لتجتاح الفيديوهات مواقع التواصل بسرعة غير مسبوقة.

وكان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم من أوائل من علّقوا ساخرين بنشر صورة ترمب مرفقة بعبارة «النعسان عاد من جديد»، بينما أضافت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقاً لاذعاً قالت فيه: «لقد غفا تقريباً بينما كان الجراح العام يتحدث عن الخرف والسمنة وقلة النوم.. الأمر رمزي أكثر مما يبدو!».

تأتي الحادثة في وقت يروّج فيه مقرّبون من ترمب لصورته كـ«رئيس لا ينام أبداً». فقد قالت وزيرة العدل بام بوندي إن أحداً لا يستطيع مجاراته في نشاطه، فيما علّق نائب الرئيس جيه دي فانس مازحاً: «ترمب لا يملك مفتاح إيقاف.. يتصل بك الثانية بعد منتصف الليل ثم يعود للاتصال في السادسة صباحاً وكأنه لم ينم».

حتى المغني كيد روك روى أنه تلقى من ترمب اتصالين في الليلة نفسها، أحدهما عند الثالثة صباحاً، والآخر عند الفجر.

لكن هذه الصورة المتناقضة مع الواقع دفعت مراقبين للتساؤل حول حالته الصحية، بعد ملاحظتهم كدمات في يديه، ومشية غير متوازنة، وتلعثماً متكرراً في الأشهر الأخيرة. وتشير تقارير إلى أنه خضع في أكتوبر الماضي لفحص بدني شمل اختباراً معرفياً وتصويراً بالرنين المغناطيسي، وهي خطوة نادرة في الفحوص الرئاسية الروتينية.

وليس هذا أول ظهور يثير الجدل، إذ شوهد ترمب يغفو سابقاً خلال مؤتمر عن الطاقة والابتكار في يوليو الماضي، كما التقطته الكاميرات نائماً أثناء محاكمته في قضية «الأموال الصامتة» المرتبطة بستورمي دانييلز، وخلال جلسة استجواب لمحاميه السابق مايكل كوهين.