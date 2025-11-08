المحكمة العليا تُجمِّد 4 مليارات دولار من قسائم طعام 42 مليون أمريكي

في قرار مفاجئ أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، مساء الجمعة، سمحت لإدارة الرئيس دونالد ترمب بتأجيل دفع نحو 4 مليارات دولار كانت مطلوبة لتمويل كامل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، المعروف بـ«قسائم الطعام» لشهر نوفمبر، والذي يستفيد منه 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.



القرار، الذي صدر كـ«أمر إيقاف إداري مؤقت» من القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون، يمنح محكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى في بوسطن مهلة إضافية للبت في طلب الإدارة بتمويل جزئي فقط قدره 4.65 مليار دولار، بدلا من التكلفة الكلية الشهرية التي تراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار.

القرار جاء بعد ساعات من حكم أصدره القاضي الفيدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند الخميس، والذي ألزم وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بدفع المبلغ الكامل فورا باستخدام احتياطيات طارئة من برنامج تغذية الأطفال المدعوم بـ23.35 مليار دولار من رسوم التعريفة الجمركية.

واتهم ماكونيل (المعين من الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما) إدارة ترمب بـ«حجب المساعدات لأسباب سياسية»، معتبرا أن التأخير «يُسبب فوضى إغلاق حكومي إضافية عبر حكم قضائي».



نشاط قضائي في أسوأ صوره

من جانبها، احتفت المدعية العامة بام بوندي بالقرار العالي عبر منشور على منصة «إكس»، واصفة حكم ماكونيل بـ«النشاط القضائي في أسوأ صوره».

وكانت وزارة العدل قد حذرت المحكمة العليا من أن السماح بحكم ماكونيل سيؤدي إلى «هجوم على الخزينة عبر أمر قضائي»، خصوصا مع إغلاق الحكومة الفيدرالية المتواصل.

في البداية، خططت الإدارة لتعليق البرنامج بالكامل في نوفمبر بسبب نفاد التمويل، لكن ماكونيل أمر الأسبوع الماضي باستخدام احتياطيات الطوارئ، ثم أكمل الحكم الخميس بإلزام الوزارة بسد العجز من ميزانية منفصلة.

التحالف القانوني الذي رفع الدعوى -يضم مدنا ونقابات ومنظمات غير ربحية ممثلة بمجموعة «ديمقراطية فوروارد» الليبرالية- قال لمحكمة الاستئناف إن تعليق الحكم «سيُسبب ضررا لا يُحتمل لنحو واحد من كل ثمانية أمريكيين».



ارتباك الولايات وغضب الديمقراطيين

وقبل ساعات من قرار المحكمة العليا، أرسلت وزارة الزراعة مذكرة للولايات تفيد بأنها «تعمل على الامتثال» لحكم ماكونيل، مما دفع ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس لإصدار تعليمات فورية لوكالاتها بصرف المزايا كاملة، لكن قرار المحكمة العليا أعاد الكرة إلى ملعب الاستئناف، مما أثار ارتباكا واسعا.

الحاكمة الديمقراطية لماساتشوستس مورا هيلي، من جانبها، هاجمت ترمب قائلة: «الرئيس ترمب لم يكن يجب أن يضع الشعب الأمريكي في هذا الموقف أبدا».

ورفضت محكمة الاستئناف الأولى طلب الإدارة بإيقاف إداري فوري، لكن لجنة من ثلاثة قضاة معينين من رؤساء ديمقراطيين وعدت بالبت «في أسرع وقت ممكن».

أزمة إنسانية غير مسبوقة

ولأول مرة في تاريخ البرنامج الممتد 60 عاما، توقفت المزايا مطلع نوفمبر، مما دفع المستفيدين -الذين يقل دخلهم عن 130% من خط الفقر الفيدرالي- إلى اللجوء لمخازن الطعام المرهقة أصلا، أو التخلي عن أدويتهم لتوفير الطعام.

كما أن الحد الأقصى للمزايا في العام المالي 2026 هو 298 دولارا للفرد الواحد و546 دولارا لأسرة من شخصين.

رئيسة «ديمقراطية فوروارد» سكاي بيريمان قالت لقناة MSNBC: «المحاكم كانت واضحة جدا: هذه الإدارة ليست فقط مخولة قانونا بدفع هذه المبالغ، بل ملزمة بها».